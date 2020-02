Jornal Opinião Goiás – Governo da Rússia nega acusações de que estaria trabalhando para reeleger Trump

O Kremlin informou nesta sexta-feira que as acusações feitas por autoridades da inteligência norte-americana de que a Rússia está interferindo na campanha eleitoral de 2020 e tentando aumentar as chances de reeleição do presidente Donald Trump são falsas e resultantes de paranóia.

Uma pessoa familiarizada com o assunto afirmou na quinta-feira que autoridades de inteligência dos Estados Unidos disseram a parlamentares norte-americanos na semana passada que a Rússia estava interferindo na campanha eleitoral de 2020 com o objetivo de lançar dúvidas sobre a integridade do voto, impulsionando a reeleição de Trump.

“Estes são mais anúncios paranóicos que, para nosso pesar, se multiplicarão à medida que nos aproximarmos da eleição (dos EUA)”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

“Eles não têm nada a ver com a verdade”.