Jornal Opinião Goiás – Fed vai aumentar frequência de operações de linha de swap com outros importantes bancos centrais

O Federal Reserve disse nesta sexta-feira que aperfeiçoará os acordos de linha de swap de liquidez em dólar que mantém com vários grandes bancos centrais.

O Fed informou em comunicado que aumentará a frequência das operações com vencimento em sete dias de semanal para diária, a partir de 23 de março, como parte de seus acordos de linha de swap com o Banco do Canadá, Banco da Inglaterra, Banco do Japão, Banco Central Europeu e Banco Nacional Suíço.

Essas operações continuarão pelo menos até o final de abril, informou o Fed.