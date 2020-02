Jornal Opinião Goiás – EUA e outros países restringem viagens à China, número de mortos chega a 213

Os Estados Unidos e outros países restringiram as viagens na sexta-feira e as empresas disseram estar enfrentando problemas de suprimentos por causa do coronavírus na China, um dia depois que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde global.

Com o número de mortos subindo para 213, todos na China, os Estados Unidos alertaram os americanos para não viajarem para o país asiático, onde o surto apareceu pela primeira vez em Wuhan, capital da província central de Hubei.

O Japão aconselhou os cidadãos a adiar viagens não urgentes para a China, o ministro da Saúde do Irã pediu a proibição de todos os viajantes da China e da Grã-Bretanha que relataram seus dois primeiros casos do vírus.

Cingapura disse que está suspendendo a entrada de viajantes com um histórico recente de viagens à China e suspendendo vistos para portadores de passaporte chinês. A proibição também se aplica àqueles que transitam por Cingapura, um importante centro de viagens.

O governo da Itália decidiu declarar estado de emergência e interrompeu todo o tráfego aéreo com a China depois de anunciar seus primeiros casos, em dois turistas chineses.

As bolsas de valores se estabilizaram um pouco depois que a OMS elogiou os esforços da China para conter o vírus, após uma queda no dia anterior devido a um aumento no número de vítimas da segunda maior economia do mundo e seu efeito dominó em todo o mundo.

O surto pode “reverberar globalmente”, atingindo as cadeias de suprimentos, disse a Moody’s.

A Hyundai Motor disse que planeja interromper a produção sul-coreana de um veículo utilitário esportivo neste fim de semana para lidar com uma interrupção no fornecimento causada pelo surto. A Sangyong Motor disse que deixará sua fábrica ociosa na cidade sul-coreana de Pyeongtaek de 4 a 12 de fevereiro, pelo mesmo motivo.

A fabricante de eletrodomésticos Electrolux emitiu um aviso semelhante. A montadora francesa PSA Peugeot Citroen disse que suas três fábricas em Wuhan permanecerão fechadas até 14 de fevereiro.

“Não viaje para a China devido ao novo coronavírus identificado pela primeira vez em Wuhan”, disse o Departamento de Estado dos EUA em seu site, elevando o alerta para a China ao mesmo nível que o Afeganistão e o Iraque.

A China adotou “as medidas mais abrangentes e rigorosas de prevenção e controle”, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em resposta à declaração da OMS. Hubei está em um bloqueio virtual.

“Temos plena confiança e capacidade de vencer essa luta”, disse Hua Chunying em comunicado.

Mas um salto nas infecções em duas cidades que ladeavam Wuhan estava alimentando o medo de que novos pontos quentes estivessem surgindo. E as pessoas estavam saindo e entrando em Hubei a pé por uma ponte que atravessava o rio Yangtze, disse uma testemunha da Reuters.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou a China por seus esforços e disse que a OMS não está recomendando restrições nas viagens ou no comércio com Pequim. Um porta-voz da OMS disse que manter as fronteiras abertas impedia passagens ilegais ou não oficiais.

O número de casos confirmados na China aumentou além de 9.800, disse o enviado de Pequim às Nações Unidas em Viena. O Ministério da Saúde da China disse que havia 15.238 casos suspeitos na China no final da quinta-feira.

Foram registrados 131 casos em 23 outros países e regiões.

A OMS relatou pelo menos oito casos de transmissão de homem para homem em quatro países: Estados Unidos, Alemanha, Japão e Vietnã. A Tailândia disse na sexta-feira que também teve um caso de transmissão de humano para humano.

DESBLOQUEANDO SEGREDOS

Algumas companhias aéreas pararam de voar para a China continental, incluindo Air France KLM SA, British Airways, Lufthansa da Alemanha e Virgin Atlantic. Outros cortaram voos.

A ANA Holdings, do Japão, disse que pode considerar a possibilidade de suspender os voos da China, informou a mídia, depois que a companhia aérea disse que as reservas para voos de fevereiro saindo da China haviam caído pela metade.

Vários governos estrangeiros que evacuam cidadãos de Hubei os mantêm em quarentena por um período de incubação de 14 dias. Um avião que transportava britânicos e outros europeus deixou Wuhan na sexta-feira, informou a embaixada britânica.

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o Serviço Nacional de Saúde do país estava “extremamente bem preparado” para lidar com o surto.

O Japão, com 14 casos confirmados, enviou três voos para levar os cidadãos para casa. O primeiro dos quatro voos planejados levando sul-coreanos para casa pousou na sexta-feira.

As estatísticas da China mostram que pouco mais de 2% das pessoas infectadas morreram, sugerindo que o vírus é menos mortal que o surto de 2002-2003 da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).

Mas os economistas temem que seu impacto possa ser maior que o SARS, que matou cerca de 800 pessoas a um custo estimado de US $ 33 bilhões para a economia global, uma vez que a participação da China na economia mundial é agora muito maior.

Hong Kong, governada pela China, atingida por violentos distúrbios anti-China por meses, rejeitou pedidos de uma união médica para fechar a fronteira com o continente.

Com a divulgação de novos casos no exterior, o sentimento anti-China está surgindo em alguns lugares e os fabricantes estão se esforçando para atender à demanda por máscaras protetoras.

Mas, em boas notícias para os fãs de cinema, enquanto o atendimento ao cinema cai pela China, o filme de artes marciais “Enter the Fat Dragon” estreou por streaming de vídeo no sábado, disseram seus fabricantes, depois de deixar de lado os planos para uma estreia no cinema.