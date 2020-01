Jornal Opinião Goiás – Deputados Distritais da oposição acionaram a justiça para derrubar o aumento das tarifas do transporte público

Os deputados Fábio Felix, Chico Vigilante, Reginaldo Veras e Arlete Sampaio acionaram a justiça para reverter o reajuste das passagens de ônibus e metrô no Distrito Federal.

A ação dos parlamentares foi protocolada nessa quarta-feira, alegando que o aumento, proposto pelo governo, é abusivo.

Também foi realizada nessa quarta a reunião do Grupo de Trabalho, criado pela presidência da Câmara Legislativa para discutir o reajuste. Apenas três deputados participaram da reunião, que contou com representantes da sociedade civil.

O integrante do Movimento Passe Livre, Paique Duques, defende que o reajuste deve ser discutido com toda população.

O deputado Fábio Felix afirma que há outras possibilidades orçamentárias para evitar o reajuste das passagens.

Nesta quinta-feira, o grupo de trabalho da Câmara Legislativa recebe o secretário de transporte e mobilidade, Valter Casimiro, para discutir o aumento no valor das passagens.

Outra manifestação contra o reajuste está marcada para esta sexta-feira, às 16 horas, na Torre de TV.

A passagem do transporte público no DF foi reajustada em 10%, e começou a valer na última segunda-feira. Segundo o governo, o reajuste deixará de incluir no orçamento cerca de 161 milhões de reais ao ano, que poderão ser utilizados no custeio de outros serviços essenciais à população.