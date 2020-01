Jornal Opinião Goiás – China venderá 20 mil t de carne suína congelada de reservas estatais em 21 de janeiro

A China irá liberar 20 mil toneladas de carne suína das reservas estatais em 21 de janeiro, de acordo com informe publicado no site do Centro de Gestão de Reservas de Mercadorias do país nesta segunda-feira.

A liberação vem às vésperas do feriado de Ano Novo Lunar, que dura uma semana e começa na sexta-feira, período em que o consumo de carne suína geralmente dispara.

O governo chinês já colocou no mercado mais de 200 mil toneladas de suas reservas de carne suína congelada desde o início de dezembro.

O movimento visa assegurar a oferta após um surto de peste suína que reduziu em 21% a produção de carne de porco no país no ano passado na comparação com o ano anterior.