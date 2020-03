Jornal Opinião Goiás – Casos confirmados de coronavírus no Brasil sobem para 291; suspeitas disparam

O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 290 nesta terça-feira, aumento de 56 em relação à véspera, informou o Ministério da Saúde, registrando ainda um aumento de mais de 300% na contagem de casos suspeitos.

Mais cedo, havia sido anunciada a primeira morte em decorrência do vírus no país, de um paciente de 62 anos, em São Paulo.

O Estado é justamente o que possui maior número de infecções confirmadas, tendo atingido a marca de 164, avanço de 12 em relação à segunda-feira. O Rio de Janeiro vem a seguir, com 33 casos.

As capitais de ambos os Estados já registraram transmissão comunitária do coronavírus, segundo o ministério —são 8 infecções dessa maneira no Rio e 17 em São Paulo.

Enquanto isso, o número de casos suspeitos avançou para 8.819, crescimento de 6.755 na comparação com a véspera, diante de uma alteração na forma de checagem pelo ministério, que adotou uma classificação automatizada. Mais de 5.000 das suspeitas estão em São Paulo.