Jornal Opinião Goiás – Brasil tem 34 mortes por novo coronavírus; total de casos vai a 1.891

O número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil avançou para 34 nesta segunda-feira, aumento de 36% em relação às 25 registradas até a véspera, informou o Ministério da Saúde.

Enquanto isso, os casos confirmados de Covid-19 no país atingiram 1.891, avanço de 345 casos (22,3%) na comparação com o dia anterior.

A maior parte das mortes pela doença está em São Paulo, com 30 óbitos, um crescimento de 36% em relação a domingo. O Estado também possui a maioria das infecções confirmadas no Brasil, com 745 — 114 a mais do que na véspera.

O Rio de Janeiro vem a seguir na contagem de casos do ministério, com as outras quatro mortes verificadas no país, além de 233 casos no total.