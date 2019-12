Jornal Opinião Goiás – Bolsonaro quer elevar isenção do IR para R$ 3 mil por mês

No dia 24 de dezembro, as agências bancárias abrem para atendimento ao público em horário especial. Vão funcionar de 9h às 11h, nos estados com horário igual ao de Brasília.

Nos estados com diferença de 1 ou 2 horas em relação à Brasília, as agências vão funcionar das 8h às 10h, no horário local.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa também que o último dia do ano para atendimento ao público, com expediente normal, será 30 de dezembro. No dia 31, as instituições financeiras não abrem para atendimento.

As agências bancárias também não funcionam em feriados. Portanto, não vão funcionar nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

As contas, com vencimento no feriado, poderão ser pagas sem multa no dia útil seguinte.

A Febraban lembra que o consumidor pode usar também os canais alternativos de atendimento, como internet, aplicativos e caixas eletrônicos.