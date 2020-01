Jornal Opinião Goiás – A Japan Airlines está distribuindo 50.000 passagens aéreas gratuitas

A Japan Airlines está oferecendo 50.000 passagens aéreas domésticas gratuitas de ida e volta para turistas internacionais no próximo verão – mas há um problema.

A oferta visa incentivar os turistas a visitar partes menos visitadas do Japão, e talvez aliviar parte da tensão de Tóquio entre 1º de julho e 30 de setembro do próximo ano, quando a capital sediar os Jogos Olímpicos de Verão.

No entanto, para ganhar bilhetes gratuitos, os viajantes devem estar registrados fora do Japão no programa de passageiros frequentes do Mileage Bank da transportadora. E você não saberá para onde está indo até alguns dias após a inscrição.

A companhia aérea recomendará quatro destinos locais para sua escolha, saindo do aeroporto de Haneda, em Tóquio, ou dos aeroportos de Itami e Kansai, em Osaka. Família e amigos que viajam juntos podem se inscrever em um grupo de até quatro pessoas, e os candidatos receberão o resultado dentro de três dias após a inscrição.

Os Jogos serão realizados de 24 de julho a 9 de agosto de 2020, e os Jogos Paralímpicos subsequentes terminam em 6 de setembro. O governo do Japão espera que o “efeito das Olimpíadas” traga aproximadamente 10 milhões de visitantes extras para o país em 2020.

A chegada anual de visitantes estrangeiros ao Japão triplicou nos anos de 2013 a 2018 para mais de 31 milhões, com cerca de 10 milhões de paradas em Tóquio.

Mais detalhes sobre a oferta da JAL serão divulgados no início de janeiro e os aplicativos serão abertos no final de fevereiro. As inscrições serão por ordem de chegada.

Os preparativos finais estão em andamento para as Olimpíadas, com o novo Estádio Nacional em Tóquio – o principal local dos Jogos – inaugurado oficialmente em 21 de dezembro em uma cerimônia repleta de estrelas, incluindo velocista jamaicano e oito vezes medalhista de ouro olímpico Usain Bolt.