Jornal Opinião de Goiás – Aparecida promove colônia de férias gratuita para mais de 600 crianças

A última semana de julho começou com alegria para as crianças acompanhadas pelo Centro de Referência e Assistência Social de Aparecida. Nesta segunda, 24, foram iniciadas as atividades da colônia de férias oferecida pela Secretaria de Assistência Social, no Centro de Convivência Amigo da Criança, localizado no setor Virgínia Park.

As atividades que começaram hoje vão até quinta-feira e devem reunir mais de 600 crianças assistidas pelos programas sociais de Aparecida de Goiânia inscritas nos Centro de Referenciamento e Assistência Social (CRAS) do município. No primeiro dia foram mais de 100 participantes, número que deve se repetir durante os outros dias da programação.

“Nós da Secretaria pensamos em como tornar as férias escolares dessas crianças e adolescentes mais prazerosas. Tirar eles de casa, oferecer um ambiente de diversão e de amizade além de ser essencial para a convivência também faz com que eles sejam mais saudáveis, gastando toda a energia com muita brincadeira”, comenta a secretária de Assistência Social, Sulnara Santana.

Em edição inédita, a colônia de férias deste ano reúne as crianças e adolescentes inscritas nos nove CRAS do município em um único lugar. A dinâmica além de aproximar, ajuda na formação de vínculos entre elas, sendo esse um dos principais objetivos dos centros de convivência mantidos pela Secretaria.

A diretora de proteção social básica, Joelma Araújo afirma que estas atividades além de divertir, formam novas amizades. “Estamos desde o dia 10 nesta colônia de férias. Esta semana temos um mix de atividades que promove um fortalecimento dos vínculos das crianças. Nós temos a certeza de que elas vão voltar para casa e para os centros se sentindo satisfeitos e com novas histórias para contar”, pontua.

Durante esta semana serão oferecidas brincadeiras como gincanas, jogos de futebol, vôlei, queimada, pebolim, tênis de mesa e a disputada piscina, onde a criançada pode se refrescar. Além disso, as crianças recebem alimentação completa durante todo o dia, ofertada pela Secretaria, que também arca com o transporte.

Marcos Vinicius da Conceição, de 13 anos, é uma das crianças acompanhadas pela Assistência Social. Morador do setor Rosa dos Ventos, ele afirma que nunca tinha participado de uma colônia de férias. “Quando for contar sobre essa tarde, vou poder dizer que me diverti muito e fiz novos amigos”, comemora.

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia.