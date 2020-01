Jornal de Goiás – Wall Street inicia 2020 com níveis recordes devido ao acordo comercial China-EUA

As ações dos EUA estenderam sua recuperação para o novo ano, com os três principais índices atingindo altos recordes na quinta-feira, com novos estímulos de Pequim para sustentar sua economia, adicionados ao otimismo alimentado pelo abrandamento das tensões comerciais e pela melhoria da perspectiva global.

O banco central da China disse na quarta-feira que cortaria o montante de dinheiro que todos os bancos devem reter como reservas, o oitavo corte desde o início de 2018, injetando novos estímulos na economia, além de impulsionar os mercados globais.

O índice de referência S&P 500 atingiu um recorde diário em 11 de 14 sessões. Terminou em alta na terça-feira depois que o presidente Donald Trump disse que um pacto comercial EUA-China seria assinado em 15 de janeiro. Trump também disse que viajaria mais tarde para Pequim para iniciar negociações na próxima fase.

“Em geral, não há muita negatividade entre os investidores”, disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments, New Vernon, Nova Jersey.

As eleições presidenciais dos EUA ocuparão o centro do palco à medida que o ano avança, mas, por enquanto, não há grandes razões para os investidores venderem ações, disse Meckler.

Às 11:19, ET, o Dow Jones Industrial Average subiu 169,27 pontos, ou 0,59%, em 28.707,71, o S&P 500 subiu 11,28 pontos, ou 0,35%, em 3.242,06. O Nasdaq Composite subiu 61,70 pontos, ou 0,69%, em 9.034,31.

Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq fecharam 2019 com seus maiores ganhos percentuais anuais desde 2013, enquanto o Dow registrou seu maior ganho percentual anual desde 2017.

Dados mais recentes do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que o número de americanos que requisitaram benefícios por desemprego diminuiu na semana passada, um sinal positivo para o mercado de trabalho nos EUA, em meio a sinais recentes de que as novas reivindicações podem estar ligeiramente mais altas.

O setor de tecnologia foi o maior ganhador entre os 11 principais setores de S&P, com Apple e Microsoft dando o maior impulso.

Grupos tradicionalmente defensivos, como serviços públicos, imóveis e produtos básicos para consumo caíram entre 0,5% e 1%.

As questões em avanço superaram os declinadores na proporção de 1,25 para 1 na NYSE. As questões em declínio superaram os adversários na proporção de 1,08 para 1 no Nasdaq.

O índice S&P registrou 43 novos máximos de 52 semanas e um novo mínimo, enquanto o Nasdaq registrou 94 novos máximos e oito novos mínimos.