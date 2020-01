Jornal de Goiás – Trump e Erdogan concordam com a necessidade de redução a tensão em Idlib na Síria

O presidente dos EUA, Donald Trump, e seu colega turco Tayyip Erdogan concordaram com a necessidade de diminuir as tensões em Idlib, na Síria, disse a Casa Branca na quinta-feira, um dia após oito pessoas terem sido mortas em um ataque com mísseis sírios no país.

“Os líderes concordaram com a necessidade de redução de tensão em Idlib, na Síria, a fim de proteger civis”, disse a Casa Branca em comunicado.

Pelo menos oito pessoas foram mortas na quarta-feira quando o exército sírio lançou mísseis que atingiram um abrigo para famílias deslocadas, disseram testemunhas e moradores.

Cinco crianças estavam entre as vítimas do ataque em uma escola abandonada na cidade de Sarmin, na província de Idlib, disseram dois médicos, acrescentando que mais de 16 pessoas ficaram feridas.

O prédio da escola estava sendo usado por famílias que fugiam de bombardeios russos em Idlib, a última província da oposição no noroeste.

A campanha liderada pela Rússia, iniciada em abril de 2019, já havia forçado pelo menos 500.000 pessoas a partir para áreas mais próximas da fronteira com a Turquia, onde raramente ocorrem ataques de jatos russos.

Serviços de resgate e testemunhas dizem que a campanha de bombardeios matou milhares de civis.

Trump falou na semana passada contra a “carnificina” em Idlib. Moscou e Damasco negam alegações de bombardeio indiscriminado de civis, dizendo que estão combatendo militantes jihadistas.