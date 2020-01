Jornal de Goiás – Produtora de carne cultivada em laboratório recebe aporte de US$161 mi liderado por SoftBank

A produtora norte-americana de carne cultivada em laboratório Memphis Meats anunciou nesta quarta-feira que levantou 161 milhões de dólares em uma rodada de investimento que contou com recursos de grupos como SoftBank e o fundo soberano de Cingapura, Temasek Holdings.

A companhia afirmou que a rodada de investimento elevou o total aportado na empresa para mais de 180 milhões de dólares e atraiu recursos de investidores novos e atuais da empresa como Bill Gates, Richard Branson e Tyson Foods.

A Memphis não revelou o valor de mercado utilizado como base para a rodada de investimento.

A Memphis Meats fabrica seus produtos a partir de células de animais cultivadas em laboratório, diferente de companhias como as norte-americanas Beyond Meat e Impossible Foods e as brasileiras Fazenda Futuro e Superbom, que desenvolvem alternativas à carne com base em proteínas vegetais.

A Memphis Meats afirmou que vai usar os recursos para construir uma fábrica piloto e lançamento de novos produtos.

As ações da Beyond Meat acumulam valorização de quase cinco vezes desde o IPO em maio.