Jornal de Goiás – Presidente do Comitê Judiciário do Senado vê mudança de regra para iniciar julgamento de impeachment de Trump

O chefe do Comitê Judiciário do Senado dos EUA disse no domingo que quer que o Senado lance um julgamento de impeachment do presidente Donald Trump dentro de dias e o encerre este mês, mesmo que isso signifique mudar as regras do Senado.

A Câmara dos Deputados, controlada pelo Partido Democrata, votou no mês passado a acusação de Trump por abuso de poder, pressionando a Ucrânia a investigar um rival político e a obstruir a investigação de impeachment da Câmara.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ainda não enviou os artigos de impeachment ao Senado liderado pelos republicanos, onde o presidente seria julgado, já que os democratas tentaram pressionar os republicanos a convocar testemunhas.

Falando no “Sunday Morning Futures” do Fox News Channel, o senador republicano Lindsey Graham disse que quer mudar as regras do Senado para iniciar um julgamento se Pelosi não enviar os artigos de impeachment.

O líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, disse na sexta-feira que o Senado não pode prosseguir com um julgamento sob suas regras até que os receba.

McConnell argumentou que qualquer decisão sobre possíveis testemunhas deveria ocorrer depois que os senadores ouvissem os argumentos de abertura e tivessem a chance de fazer perguntas.

“Meu objetivo é iniciar esse teste nos próximos dias”, disse Graham. “Se não recebermos os artigos nesta semana, precisamos resolver o assunto com nossas próprias mãos e mudar as regras.”

“Isso precisa acabar em janeiro”, disse ele, argumentando que um atraso nega a Trump uma oportunidade de enfrentar as acusações e impede a capacidade do Congresso de buscar outros negócios.

O escritório de McConnell no domingo não comentou o pedido de Graham de uma possível mudança de regra.

Um assessor de Pelosi se referiu a uma declaração que ela emitiu na sexta-feira em que acusou McConnell de ser cúmplice do “acobertamento de seus abusos de poder” por Trump.

O representante dos EUA Adam Schiff, presidente democrata do Comitê de Inteligência da Câmara que liderou o processo de impeachment da Câmara, disse na CNN: “Tanto democratas quanto republicanos estão agora precisando se registrar e dizer: queremos testemunhas? Queremos ver os documentos? Queremos que o povo americano ouça as evidências? Queremos um julgamento real? Ou queremos um encobrimento? Acho claro que, do presidente e Mitch McConnell, eles não querem mais um julgamento. ”

Sem acordo à vista sobre como proceder, espera-se que os senadores na segunda-feira retomem a indicação de um candidato para chefiar a Administração de Pequenas Empresas quando retornarem à cidade para negócios após um feriado.

Trump é acusado de abusar de seu poder pedindo à Ucrânia para anunciar uma investigação de corrupção do ex-vice-presidente Joe Biden, um dos principais candidatos à nomeação democrata para enfrentar Trump nas eleições presidenciais de novembro.

Ele também foi acusado de obstruir o Congresso ao ordenar que funcionários e agências do governo não cooperassem com o inquérito de impeachment da Câmara.

Trump diz que não fez nada de errado e descartou seu impeachment como uma tentativa partidária de desfazer sua vitória nas eleições de 2016.

Com os colegas republicanos de Trump controlando o Senado com uma maioria de 53 a 47, é improvável que ele seja condenado e destituído do cargo, o que exigiria uma maioria de dois terços dos votos.

Os democratas, no entanto, esperam poder retirar alguns republicanos para aprovar uma resolução para testemunhas, o que exigiria apenas uma maioria simples.

Permitir testemunhos poderia trazer novas evidências prejudiciais a Trump.

“Precisamos da verdade”, disse o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, no Twitter. “Não é um encobrimento. Não é um julgamento simulado televisivo nacionalmente, sem evidências. ”