Jornal de Goiás – Grécia bloqueia 35.000 migrantes e planeja deportar chegadas após 1 de março

A Grécia repulsou quase 35.000 migrantes que tentavam atravessar ilegalmente seu território desde que a Turquia abriu sua fronteira há quase uma semana, disseram fontes do governo na quinta-feira, enquanto se prepara para deportar centenas de outros que fizeram através.

Milhares de migrantes partem para a Grécia desde que Ancara anunciou em 28 de fevereiro que permitiria que os migrantes cruzassem suas fronteiras para a Europa, renegando o compromisso de mantê-los em seu território sob um acordo de 2016 com a União Europeia.

Ancara acusou as forças gregas de matar quatro migrantes, uma acusação rejeitada por Atenas, que diz que as forças turcas estão ajudando os migrantes a atravessar a fronteira. Ambos os lados usaram gás lacrimogêneo no posto de fronteira de Kastanies na quarta-feira.

O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, visitou a província de Edirne, na fronteira com a Grécia, na quinta-feira e anunciou o envio de 1.000 policiais especiais para a região, a fim de impedir a reação dos migrantes em seu território.

Soylu, que disse na quarta-feira que a Turquia estava preparando um caso no Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre o tratamento da Grécia pelos migrantes, acusou as forças gregas de ferir 164 pessoas e empurrar cerca de 5.000 para a Turquia.

Na quinta-feira, a Grécia proibiu a maioria dos navios de navegar pelas ilhas do Egeu de Chios, Lesbos e Samos. Todos estão perto da costa turca e são alvo regular de botes cheios de migrantes que tentam entrar na UE.

Mares agitados desencorajaram os botes de fazer a travessia na quinta-feira, embora à noite um barco com 42 imigrantes afegãos, em sua maioria, chegasse a Lesbos. A agência de refugiados da ONU distribuiu lanches e cobertores para o grupo, que incluiu cerca de 10 crianças.

Lesbos já abriga mais de 20.000 requerentes de asilo, muitos deles vivendo em condições sujas em campos superlotados.

A situação na fronteira com as terras do Kastanies, no norte da Grécia, foi calma na quinta-feira.

Migrantes, que incluem sírios, afegãos, paquistaneses e africanos, amontoados em tendas e acampamentos improvisados ​​no lado turco da fronteira. Outros ficaram na fila para receber pacotes de alimentos das agências de ajuda.

PREOCUPAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

Os guardas de fronteira gregos rejeitaram quase 7.000 tentativas apenas nas últimas 24 horas, elevando o total desde 29 de fevereiro para 34.778 e o número de prisões daqueles que chegaram a 244, disseram fontes do governo grego.

Os migrantes que chegaram à Grécia ilegalmente após 1º de março serão transferidos para a cidade de Serres, no norte, e deportados para seus próprios países, disse o ministro da Migração da Grécia, Notis Mitarachi, na noite de quarta-feira.