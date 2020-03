Jornal de Goiás – Brasil registra 1º óbito por novo coronavírus; outras 4 mortes são investigadas

Um paciente do Estado de São Paulo, de 62 anos, foi a primeira vítima fatal do novo coronavírus no Brasil, informou o governo estadual nesta terça-feira, acrescentando que outras quatro mortes ocorridas no mesmo hospital estão sendo investigadas.

O homem, que tinha histórico de diabetes e hipertensão, foi internado no dia 14 de março em um hospital particular e morreu no dia 16, disse o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, em entrevista coletiva. O paciente não tinha histórico de viagem internacional recente, acrescentou.

O governo disse que não vai identificar o hospital onde o paciente estava internado por ser da rede particular. Segundo ele, outras quatro mortes ocorridas na mesma unidade hospitalar estão sendo investigadas sobre possibilidade de ligação com o coronavírus.

“Existem quatro outros óbitos que ainda estão sendo investigados quanto ao agente causal. Assim que nós tivermos as confirmações, sendo ou não coronavírus, nós vamos informá-los”, disse Uip.

“Neste momento, ocorreram cinco óbitos nesse mesmo hospital, um já confirmado por conta do coronavírus e os quatro outros nós aguardamos informaçõe.s.

O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, ressaltou que mortes já eram esperadas diante do cenário de pandemia de coronavírus, e ressaltou que a população não deve entrar em pânico.

Segundo ele, o mais importante no momento é que sejam respeitadas as medidas de prevenção anunciadas pelo governo, como a restrição a aglomerações de pessoas, especialmente pelo fato de a vítima fatal ter contraído a doença sem ter saído de São Paulo.

“Nós até já esperávamos que ocorressem óbitos. Nós estamos vivendo em uma epidemia, e nessas condições os óbitos acontecem com certeza”, afirmou o secretário na entrevista. “Como se tratou de um óbito comunitário, isso nos leva a reforçar as medidas de prevenção.”

São Paulo foi o primeiro Estado a registrar o Covid-19 no país, de um passageiro que havia retornado de viagem à Itália. Desde então, o Estado concentra o maior número de casos, com 152 confirmados, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados na segunda-feira.

O Brasil como um todo tem 234 casos confirmados da doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Além disso, o país possui 2.064 casos suspeitos do novo coronavírus, sendo 1.177 deles em São Paulo.

Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, além do Distrito Federal, têm casos confirmados de transmissão local do vírus, enquanto os municípios do Rio e de São Paulo já registraram transmissão comunitária — que ocorre quando é atestada a doença em um paciente que não viajou ao exterior e que não teve contato conhecido com um indivíduo com coronavírus confirmado.