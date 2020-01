Jornal de Goiás – Amazon pondera abrir lojas na Alemanha

A Amazon.com está considerando abrir lojas na Alemanha, seu segundo maior mercado depois dos Estados Unidos, teria dito neste sábado o chefe da empresa de comércio virtual no país.

“O fato é que sabemos que clientes fazem compras offline e que gostam de variedade”, disse Ralf Kleber em entrevista, segundo o jornal alemão Welt am Sonntag, acrescentando que ele se recusou a dar detalhes concretos ou um cronograma.

A Amazon já opera lojas nos Estados Unidos e no Reino Unido, incluindo a cadeia Whole Foods e a Amazon Go, uma loja de comida sem caixas ou atendentes.

Kleber também disse ao jornal que a Amazon quer encorajar a compra por meio dos dispositivos controlados por voz Alexa, citando que seu Echo Dot estava sendo vendido por um baixo preço para incentivar sua ampla adoção.