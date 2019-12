Jornal de Goiânia – Porta-voz do governo do Japão espera que o país e a Coreia do Sul estudem a questão norte-coreana com rigor

O principal porta-voz do governo do Japão disse nesta segunda-feira que espera que o Japão e a Coreia do Sul estudem a questão norte-coreana “com rigor”, à medida que as tensões com Pyongyang aumentam após a realização de uma série de testes de armas e uma guerra de palavras com os Estados Unidos.

O enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, em Seul para conversas com autoridades antes de visitar o Japão, disse que Washington está disposto a discutir “todas as questões de interesse” e que os Estados Unidos querem reabrir as negociações com Pyongyang.