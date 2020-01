Jornal de Goiânia – Por questões de segurança, Bolsonaro reavalia ida à Suíça para o Fórum de Davos

A viagem do presidente Jair Bolsonaro para participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, ainda não está confirmada.

Por cautela, o Planalto acompanha os desdobramentos da morte do general Qassem Soleimani, após o ataque dos Estados Unidos durante operação aérea no Iraque na semana passada.

Nessa segunda-feira (6), após a reunião no Ministério das Minas e Energia, Bolsonaro disse que, por questão de segurança, está reavaliando a ida a Suíça.

De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, caso se confirme a participação de Bolsonaro em Davos, a saída de Brasília deve ocorrer no dia 20 de janeiro.

No planejamento inicial, Bolsonaro faria uma viagem sanduíche, de Davos para a Índia. Mesmo que cancele a participação na Suiça, segundo o Palácio do Planalto, a ida a India está confirmada. O presidente vai participar das comemorações do Dia da República indiana, celebrado em 26 de janeiro.

Outra viagem internacional do presidente prevista é para os Estados Unidos, em março. Bolsonaro deve ir a Miami, na Flórida, e, depois, para Dallas, no Texas.

A agenda ainda não está fechada, mas o porta-voz adiantou que Bolsonaro deve se reunir com empresários durante a permanência nas duas cidades norte-americanas.