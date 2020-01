Jornal de Goiânia – Brasil registra superávit comercial de US $ 5,6 bilhões em dezembro

O Brasil registrou um superávit comercial de US $ 5,6 bilhões em dezembro, mostraram dados oficiais divulgados na quinta-feira, mais do que a estimativa média de US $ 4,35 bilhões em uma pesquisa da Reuters com economistas.

Os números de dezembro elevam o superávit anual de 2019 em até US $ 46,67 bilhões, cerca de 20% a menos do que o superávit de US $ 58 bilhões registrado em 2018, segundo dados do Ministério da Economia.