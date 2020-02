Jornais de Goiás – Organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio preocupados com a epidemia de coronavírus

A propagação da epidemia do novo coronavírus na China é um motivo de preocupação, afirmou o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, Toshiro Muto. “Estamos extremamente preocupados que a propagação da epidemia possa diminuir o interesse e o entusiasmo pelos Jogos”, disse Muto em uma reunião do Comitê Paralímpico Internacional.

“Espero que possa ser erradicado o mais rápido possível. Planejamos cooperar com o Comitê Olímpico Internacional (COI), o Comitê Paralímpico Internacional (CPI), o governo e a cidade de Tóquio para encarar este problema”, completou.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerão de 24 de julho a 9 de agosto e os Jogos Paralímpicos de 25 de agosto a 6 de setembro.

As autoridades do Japão determinaram uma quarentena de 14 dias para os 3.700 passageiros de um cruzeiro no qual foram detectados 10 casos do novo coronavírus.

Desde o surgimento na cidade de Wuhan, centro da China, o novo coronavírus 2019-nCoV provocou a morte de 490 pessoas entre as mais de 24.000 infectadas.