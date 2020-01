Jornais de Goiás – Banco central do México sinaliza risco de aumento do salário mínimo

O banco central do México alertou que um aumento recentemente anunciado do salário mínimo poderia estimular a inflação, de acordo com as atas da reunião de política monetária de 19 de dezembro publicada na quinta-feira.

Alguns membros do conselho do banco argumentaram que o risco emergente tornará difícil levar a inflação à meta de 3% do banco em 2020, segundo a ata.

No mês passado, o governo do presidente Andrés Manuel López Obrador concordou em aumentar o salário mínimo diário em 20%, o maior aumento de salário nas últimas quatro décadas e meia e o segundo aumento consecutivo em dois anos.

“A maioria dos membros mencionou a possibilidade do núcleo de inflação continuar mostrando persistência e que o recente aumento do salário mínimo leva a revisões salariais que excedem os ganhos de produtividade em diferentes segmentos da população empregada e que isso gera pressões relacionadas aos custos, afetando o emprego formal e os preços”. os minutos disseram.

Os membros do conselho disseram esperar que o impacto do aumento do salário mínimo na inflação seja moderado.

A inflação no ano até a primeira quinzena de dezembro aumentou 2,63%, bem abaixo da meta do banco central. Foi a leitura mais baixa da inflação no primeiro semestre desde o final de 2015

Em sua última reunião de política, o conselho do Banco do México votou 4 a 1 para reduzir a taxa básica de juros para 7,25%, citando uma redução da inflação e uma folga na economia.

O conselheiro Gerardo Esquivel votou para reduzir a taxa básica de juros em 50 pontos base nessa reunião, segundo a ata.

“O momento econômico em que a decisão foi tomada foi provavelmente uma das últimas oportunidades favoráveis ​​deste ciclo para fazer um ajuste mais decisivo da política monetária”, disse Esquivel, de acordo com a ata.

Esquivel descreveu uma redução de 25 pontos base como “insuficiente para reconhecer o progresso alcançado na redução da inflação e na mitigação de riscos inflacionários nos últimos meses”.

Os cinco membros do conselho enfatizaram que a fraqueza da atividade econômica deve continuar e disseram que a economia permanece “estagnada”.

A economia do México contraiu 0,5% em outubro, em relação a setembro, após nove meses de estagnação.

O economista do Goldman Sachs, Alberto Ramos, disse em uma nota de pesquisa que, considerando o voto divergente da Esquivel e o fato de que o balanço de riscos para o crescimento está inclinado para o lado negativo, existe uma “alta probabilidade de cortes adicionais nas taxas no primeiro semestre de 2020”.