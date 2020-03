Jornais de Goiás – Acordo para cortes da Opep desmorona com resistência russa; petróleo despenca

Os planos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo para cortes profundos e prolongados na produção foram frustrados nesta sexta-feira, porque a Rússia —país não membro da Opep— se recusou a apoiar a medida, argumentando que era muito cedo para prever o impacto de um surto de coronavírus na demanda global de energia, fontes disseram à Reuters.

O fracasso em garantir um acordo entre a Opep, a Rússia e outros membros de uma aliança conhecida como Opep+, que sustenta os preços do petróleo desde 2016, fez com que a cotação do petróleo de referência despencasse.

O Brent perdeu quase um terço do seu valor este ano, caindo para 47 dólares o barril, aumentando a pressão em países dependentes de petróleo e colocando muitas empresas de xisto e outras companhias de energia dos EUA em sérias dificuldades.

“O acordo está encerrado”, disse uma fonte da Opep.

Fontes da organização disseram à Reuters que a Arábia Saudita, líder do cartel e maior produtor de petróleo do grupo, falhou em conseguir um acordo com a Rússia nas negociações desta sexta-feira.

Como resultado, o acordo existente de cortes na produção expirará em março, para que membros da Opep e produtores não-Opep possam, em teoria, bombear produção à vontade em um mercado já com excesso de oferta, disseram fontes.

Os preços do petróleo caíram mais de 6%, ficando abaixo de 47 dólares por barril e atingindo o menor nível desde julho de 2017.