Jornais de Goiânia – Pico do coronavírus no Brasil deve ser entre abril e maio e perder fôlego até outubro, diz ministro

A epidemia de coronavírus no país deve atingir seu ponto máximo entre os meses de abril e maio, quando o governo poderá adotar medidas mais restritivas de circulação, e deve começar a arrefecer entre setembro e outubro, previu nesta terça-feira o ministro da Saúde, Henrique Mandetta.

Segundo o ministro, a adoção das medidas mais restritivas serão conversadas com os Estados, mas é necessário cuidado para que essa decisão não limite o abastecimento das cidades.

O ministério começa a montar nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul novos leitos de Unidades de Tratamento Intensivo mas, de acordo com Mandetta, serão necessários também muitos leitos regulares de hospitais e escolas e outros locais poderão ser usados em casos emergenciais.