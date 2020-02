Jornais de Goiânia – Exclusivo: hackers ligados ao Irã se apresentam como jornalistas em fraudes por e-mail

Quando o acadêmico alemão nascido no Irã, Erfan Kasraie, recebeu um e-mail do The Wall Street Journal solicitando uma entrevista, ele sentiu que algo estava errado.

A nota de 12 de novembro supostamente veio de Farnaz Fassihi, um jornalista veterano-iraniano-americano que cobre o Oriente Médio. No entanto, parecia mais uma carta de fã, pedindo a Kasraie que compartilhasse suas “conquistas importantes” para “motivar a juventude de nosso amado país”.

“Esta entrevista é uma grande honra para mim”, disse a nota.

Outra bandeira vermelha: o e-mail de acompanhamento que instruiu Kasraie a inserir sua senha do Google para ver as perguntas da entrevista.

O pedido falso era, na realidade, uma tentativa de invadir a conta de email de Kasraie. O incidente é parte de um esforço mais amplo para personificar jornalistas em tentativas de hackers que três empresas de segurança cibernética disseram ter vinculado ao governo iraniano, que rejeitou a alegação. Os incidentes são revelados no momento em que o governo dos EUA alertou sobre as ameaças cibernéticas iranianas após o ataque aéreo dos EUA que matou o segundo oficial mais poderoso do Irã, o general-general Qassem Soleimani.

Em um relatório publicado quarta-feira, a empresa de segurança cibernética Certfa, de Londres, vinculou a representação de Fassihi a um grupo de hackers apelidado de Charming Kitten, que há muito tempo está associado ao Irã. A empresa israelense ClearSky Cyber ​​Security forneceu à Reuters documentação de representações semelhantes de duas figuras da mídia na CNN e na Deutsche Welle, uma emissora pública alemã. O ClearSky também vinculou as tentativas de hackers ao Charming Kitten, descrevendo os indivíduos visados ​​como acadêmicos israelenses ou pesquisadores que estudam o Irã. O ClearSky se recusou a fornecer o número específico de pessoas visadas ou a nomeá-las, citando a confidencialidade do cliente.

O Irã nega operar ou apoiar qualquer operação de hackers. Alireza Miryousefi, porta-voz da missão da República Islâmica nas Nações Unidas, disse que as empresas que alegam o contrário “são apenas participantes da campanha de desinformação contra o Irã”.

A Reuters descobriu tentativas semelhantes de hackers em dois outros alvos, que as duas empresas de segurança cibernética, juntamente com uma terceira empresa, a Secureworks, com sede em Atlanta, disseram que também parecem ser obra de Charming Kitten. Azadeh Shafiee, uma âncora da Iran International, emissora de satélites de Londres, foi personificada por hackers, na tentativa de invadir as contas de um parente dela em Londres e do cineasta iraniano Hassan Sarbakhshian, de Londres.

Sarbakhshian – que fugiu da República Islâmica em meio a uma repressão que viu a prisão de vários colegas fotojornalistas em 2009 – também foi alvo de um e-mail que alegava ser de Fassihi. A mensagem pedia que ele assinasse um contrato para vender algumas de suas fotos para o The Wall Street Journal. Sarbakhshian disse em uma entrevista que desconfiava da mensagem e não respondeu.

O ardil também não enganou Kasraie, um acadêmico que frequentemente aparece na televisão criticando o governo do Irã.

“Entendi 100% de que era uma armadilha”, disse ele em entrevista.

Isso não é surpreendente, dadas as táticas desleixadas dos hackers. Por exemplo, eles perderam o fato de Fassihi ter deixado o Journal no ano passado para um novo emprego no The New York Times.

O Journal se recusou a comentar. Fassihi encaminhou perguntas ao The Times, que em um comunicado chamou a representação de “um exemplo vívido dos desafios que os jornalistas estão enfrentando em todo o mundo”.

Autoridades dos EUA e especialistas em segurança cibernética veem o Irã como uma ameaça digital. No início deste mês, o Departamento de Segurança Interna dos EUA e o FBI emitiram alertas sobre a ameaça de ciberataques iranianos após o controverso ataque dos EUA que matou Soleimani. A Microsoft, que acompanha as tentativas de minar a segurança das eleições, em outubro acusou o Charming Kitten de ter como alvo uma campanha presidencial nos EUA; fontes disseram à Reuters na época que a campanha era de Donald Trump.

Os porta-vozes da Homeland Security e do FBI se recusaram a comentar as recentes personificações identificadas pela Reuters. Certfa, ClearSky e Secureworks disseram que poderiam estar ligados ao Charming Kitten através de um estudo das táticas, alvos e infraestrutura digital envolvida – incluindo servidores, serviços de encurtamento de links e padrões de registro de domínio.

“Essa atividade se alinha às operações cibernéticas anteriores do Irã”, disse Allison Wikoff, pesquisadora do Secureworks que acompanha o Charming Kitten há anos.

No início de 2019, os Estados Unidos indiciaram Behzad Mesri – que o ClearSky vinculou ao Charming Kitten através de e-mails e atividades de mídia social – sob a acusação de recrutar um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos EUA para espionar em nome do Irã. Mesri continua solto e não foi encontrado para comentar.

Outros jornalistas personificados incluem a analista de segurança nacional da CNN Samantha Vinograd, cuja identidade foi roubada em agosto e usada nas tentativas de invadir contas de e-mail em Israel, disse o ClearSky. Outro foi Michael Hartlep, um videojornalista de Berlim que trabalhou como freelancer na Deutsche Welle e na Reuters. O ClearSky encontrou seu nome em um e-mail convidando destinatários para um falso webinar da Deutsche Welle sobre o papel do Irã no Oriente Médio. A empresa não encontrou evidências de que o nome Reuters fosse usado em tentativas de hackers.

Em outro caso, os hackers parecem ter inventado um jornalista – “Keyarash Navidpour” – para enviar um convite falso em 4 de janeiro para um seminário on-line que alegava que a Deutsche Welle iria realizar o assassinato de Soleimani no dia anterior. Nenhum jornalista trabalha para a Deutsche Welle, disse o porta-voz da organização de notícias Christoph Jumpelt.

Vinograd encaminhou perguntas à CNN, que não retornou mensagens pedindo comentários. Hartlep disse à Reuters que temia que tais acrobacias pudessem dar uma segunda opinião às fontes sobre responder às perguntas de um repórter.

“Se isso se torna a maneira usual de enganar as pessoas”, disse ele, “definitivamente torna nosso trabalho muito difícil”.