Jornais de Goiânia – Espanha garantirá até € 100 bi em empréstimos a empresas por coronavírus

O Estado espanhol garantirá uma linha de garantia pública de até 100 bilhões de euros para ajudar as empresas a lidar com as consequências econômicas da pandemia de coronavírus, anunciada nesta terça-feira pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez.

No total, “vamos mobilizar até 200 bilhões de euros, cerca de 20%” do PIB, se incluirmos medidas públicas destinadas a apoiar famílias e funcionários e potenciais recursos do setor privado.