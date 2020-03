Jornais de Goiânia – Dólar alterna estabilidade e leve alta com pacote dos EUA e discurso de Bolsonaro no radar

O dólar operava entre estabilidade e leve alta em relação ao real nos primeiros negócios desta quarta-feira, com investidores dividindo a atenção entre o acordo alcançado sobre um pacote econômico de 2 trilhões de dólares no Senado dos Estados Unidos e as reações ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o coronavírus, transmitido em rede nacional na terça-feira.

O Banco Central volta a intervir nos mercados nesta sessão, entre 10h20 e 10h25, com leilão de até 3,3 bilhões de dólares para rolagem de linhas de dólares com compromisso de recompra que vencem no próximo dia 2. Na véspera o BC não realizou leilões de câmbio.

Às 9:09, o dólar avançava 0,19%, a 5,0916 reais na venda, enquanto o principal contrato de dólar futuro tinha queda de 0,20%, a 5,0920 reais.

No último pregão, o dólar spot caiu 1,10%, a 5,0821 reais na venda.