Jornais de Goiânia – BC não tem operacional para compra direta de dívida das empresas, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira que a autoridade monetária não está estudando programa de compra direta de dívida de empresas, a exemplo do que foi feito pelo Federal Reserve, BC norte-americano, como resposta à crise do coronavírus.

Em coletiva virtual de imprensa, Campos Neto afirmou que o BC não tem o operacional para tanto, mas avaliou que, com as medidas já anunciadas pelo BC e outras que estão sendo estudadas, o Brasil está tomando ações que têm “efeito muito parecido”.