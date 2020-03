Jornais de Goiânia – Amazon abre depósitos próximos de cidades dos EUA para acelerar entrega de mesmo dia

O serviço de entregas no mesmo dia agora garantirá o envio de mais de 100 mil produtos em menos de cinco horas, de um novo armazém próximo a cada cidade de lançamento, disse Jon Alexander, diretor de experiência em entregas da Amazon. Para comparação, a Amazon oferece mais de 100 milhões de itens para entrega nos EUA em até dois dias via Prime.

A Amazon há algum tempo oferece entregas em até duas horas pelo Prime Now, um serviço que inclui alimentos e mais de 20 mil itens.

A iniciativa ressalta o objetivo da empresa de continuar rápida no varejo online, superando as ofertas de entregas gratuitas em até dois dias dos concorrentes, para que consumidores permaneçam fiéis ao seu serviço de assinatura Amazon Prime, que custa 119 dólares por ano nos Estados Unidos.

Nesta terça-feira, a maior varejista online do mundo está atualizando seu programa de entrega no mesmo dia para consumidores em Phoenix, Filadélfia, Dallas e Orlando, informou a empresa.

