Infecção urinária é um dos sintomas do refluxo vesicoureteral em crianças

Refluxo Vesicoureteral é uma condição causada pelo mau funcionamento de um mecanismo valvular que permite o refluxo da urina da bexiga para os ureteres ou até os rins, favorecendo o crescimento de bactérias no trato urinário.

A infecção urinária febril na infância leva a suspeita diagnóstica de refluxo vesicoureteral que também apresentam outros sintomas como dor, náuseas e vômitos.

O refluxo vesicoureteral normalmente tem origem congênita, mas pode ter como causas o mau funcionamento da bexiga ou a obstrução do fluxo urinário à frente da bexiga.

A confirmação do diagnóstico será realizada através de uma radiografia da bexiga e uretra, chamada de uretrocistografia miccional. O tratamento do refluxo vesicoureteral está relacionado com a idade da criança, com o grau de refluxo e com a evolução das infecções.

Para crianças menores que 5 anos e baixo grau de refluxo vesicoureteral é recomendado o tratamento clínico com uso de antibióticos em doses reduzidas, além da instituição de medidas higiênico-dietéticas (maior ingestão de líquidos e micções regulares e frequentes). Em 80 % dos casos ocorre a cura espontânea.

Outras opções são o tratamento cirúrgico e o tratamento endoscópico com injeção de substâncias (microesferas de silicone, ácido hialurônico, colágeno e outros).

Na presença de alguns dos sintomas agende uma consulta com o urologista.

