Homens também fazem Harmonização Orofacial

Harmonização facial tem se tornado cada vez mais comum entre os homens e as técnicas voltadas para definição do queixo e dos maxilares são as mais procuradas. Isso porque os homens valorizam o contorno facial bem demarcado.

O preenchimento com o Ácido Hialurônico é um dos mais utilizados, por ser responsável por destacar as características masculinas deixando o rosto mais quadrado, a mandíbula mais marcada e o queixo proeminente.

Já para aqueles que buscam uma aparência jovem e saudável, uma opção segura é a Toxina Botulínica que trata as linhas de expressão, rugas dinâmicas na testa, lateral dos olhos e glabela (entre os olhos).

Após a realização da análise integral do rosto do paciente, redefinimos o desenho do rosto masculino buscando harmonizar os traços e manter a naturalidade de cada face.

Na harmonização masculina podem ser utilizadas diversas técnicas como Preenchimento com ácido hialurônico, Toxina Botulínica, Rinomodelação, Bichectomia, Lipo de papada, Bioestimulador de Colágeno, entre outras.

A verdade é que o cuidado com a estética masculina se tornou uma questão de bem-estar, autoestima e qualidade de vida.

