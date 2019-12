Homens, façam a prevenção do câncer de próstata

A próstata, presente somente nos homens, é uma glândula situada logo abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo por onde a urina eliminada. A próstata tem como função a produção de parte do sêmen liberado durante o ato sexual.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. Estima-se que ocorra um caso novo a cada 2 minutos e uma morte a cada 40 minutos no mundo.

Conheça algumas informações importantes sobre o câncer de próstata:

– 25% dos portadores de câncer de próstata morrem devido a doença.

– 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em estágios avançados.

– Quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já estão em fase avançada.

– Através do diagnóstico precoce as chances de cura são de aproximadamente 90%.

Recomenda-se a avaliação do risco de câncer da próstata para homens a partir dos 50 anos e aqueles que têm antecedentes familiares de câncer de próstata, raça negra após os 45 anos. O urologista após uma análise dos fatores de risco vai indicar exames como dosagem de PSA, toque retal e outros.

Procure um urologista e faça a prevenção!

