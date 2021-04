Harmonização Itaberaí – A terceira idade também faz Harmonização Orofacial

A harmonização facial associada a bons hábitos de vida pode minimizar os efeitos do envelhecimento. Afinal, envelhecer é inevitável, mas podemos viver o envelhecimento com qualidade e alegria.

Com o envelhecimento, a pele que é o nosso órgão mais extenso e externo, é a que mais sofre com esse processo. Além disso, é através da pele que sabemos de tudo que acontece no nosso organismo, ou seja, a pele reflete a nossa saúde.

O processo de envelhecimento não acontece somente quando entramos na terceira idade, ele acontece desde o momento em que nascemos e envolve aspectos ambiental, biológico, psicológico e laboral.

Agende sua consulta:

Contato: (62) 3375-1936

Whatsapp: (62) 98470-8000

Site: https://dracynthiaroberta.com.br/

Endereço: Rua 22, esq. c/ Rua 25, Qd.36, Lt.09, Vila Leonor, Itaberaí, Goiás. Cep:76630-000

Sobre a Dra Cynthia Moreira

– Cirurgiã Dentista CRO-GO 7279

– Estética Dental

– Harmonização Orofacial

– Ortodontia

Procedimentos:

– Laminados de Porcelana

– Clareamento dental a laser

– Preenchimentos

– Sculptra, Ellansé, Radiesse, Hidroxiapatita de cálcio

– Lipoaspiração de Papada e Jolws

– Fios de Sustentação PDO e Russo

– Lip Lift

– MD Codes

– Bichectomia

– Microagulhamento

– Botox

– Ozonioterapia