Geriatria  Goiânia – Você sabe o que é desprescrição em Geriatria? 

O idoso muitas vezes é acompanhado por vários especialistas, agrega três ou mais morbidades (doenças) e por isso toma diariamente muitos medicamentos. Mesmo sendo acompanhado por médicos competentes, a falta de um “maestro”, que o avalie de forma integral, favorece a polifarmácia e efeitos adversos, com impacto na funcionalidade e na qualidade de vida do idoso.

Esse “maestro” é o Geriatra, médico especialista no processo de envelhecimento, que busca, além de tratar doenças, avaliar criteriosamente medicamentos potencialmente inapropriados para o idoso e ponderar o excesso de medicamentos.

Hoje, um grande desafio é a desprescrição, ou seja, suspender, após uma ou mais avaliações amplas e individualizadas, o(s) medicamento(s) não essenciais e que muitas vezes são causas de queixas que levam o idoso a procurar assistência e colocam a vida em risco: quedas, fraqueza, perda de apetite, náuseas e vômitos, tonturas, confusão mental, obstipação e outros.

A desprescrição, especialmente quando se trata de um idoso frágil, com demência, com multimorbidades ou com funcionalidade prejudicada, pode ser tão benéfica como a prescrição de medicamentos, desde que seja criteriosamente indicada.

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

– Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

– Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

– Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG;

– Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto PalliumLatinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

– Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestão 2020 – 2022).