Especial com Marcos Manoel – A LUTA DIÁRIA CONTRA A INJUSTIÇA E A ESTUPIDEZ

Na rudeza da vida, a coragem do brasileiro probo e que labuta, faz de sua via crúcis um calvário diário. A resiliência dos mais aptos, que resignados carregam a escória improdutiva do país, sob o açoite da Casa Grande e da sanha do chicote dos ordinários.

No clássico Os Sertões, o pré-modernista Euclides da Cunha, afirmou que “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.” E ainda frente ao infindável ardor da luta desigual, peita o infortúnio com bravura e a persistência dos vencedores. Astutos por natureza, otimistas por religiosidade e o humor nato que dribla o óbito como em Ariano Suassuna.

Em cada rincão um ataúde farto, largo, para ossos tão frágeis e tão escassa carne. Vivência que a inanição ceifou em searas de misérias, latifúndios de mendicância, tribunais de injustiças e banquetes de indiferenças. Um eviterno “Doer, que dói sempre. Só não dói depois de morto. Porque a vida toda é um doer”, afirmou Rachel de Queiroz. Como em Vidas Secas e os desafios da sobrevivência de Fabiano e sua prole, a cadela Baleia tratada como gente, dramaticamente descrita pelo sertanista e também modernista Graciliano Ramos.

Terra as quais quem planta não tem direito a comer, quem paga não pode usufruir, quem trabalha vegeta sob olhares famintos e definha a míngua. A aridez e o sol escaldante, a metamorfose kafkiana da água que esculpiu argila, a aridez da caatinga e a beleza do Mandacaru em flor! Resistente como a Jurema que para não perder água, perde suas folhas durante as longas estiagens.

A saga e o suplício de escanzelados retirantes, imortalizado nas obras do “menino de Brodowski” Cândido Portinari. As mazelas de um povo e suas dores em Morte vida Severina, na Ode de João Cabral de Mello Neto. Os tormentos da grande seca de 1915, Rachel de Queiroz em seu romance O Quinze, descreveu com mestria, que marcou sua infância e revelou a resistência do sertanejo. Aqui, na mais tenra idade, aprende-se a duras penas que “A lembrança só dói quando fresca. Depois de curtida é um consolo.”

Ante ao senhor e seus capatazes, o rubro suor, vai procriando a fortuna de minorias, que negam até o pão a quem lhes sustentam, sob a égide da exploração da brutal luta de classes. As migalhas aos indigentes, o desprezo aos zumbis favelados, em “condomínios” de dálitis sob pontes e viadutos. Os quilombos de ontem, os mocambos e quartos de despejo de hoje! Um campo santo em cada canto, uma cova rosa ou vala comum, para quem lutou e morreu pela terra. “Viver é negócio muito perigoso…”, Grande Sertão: Veredas do genial Guimarães Rosa. O “fim da mamata” e a “nova política” é o único estelionato eleitoral!

Os odiosos e infames, que com armas, laranjas, rachadinhas, milicianos e intolerância, zurram uma moral hipócrita pelo mundo, abrindo caminho para o apocalipse democrático. Parindo uma legião de assassinos e néscios, que sob bandeiras da bestialidade, banalizando a violência, disseminando o ódio e contribuindo para o grande rebu nacional e um negacionismo histórico e científico, constrangedor! O infortúnio dos indigentes que fomentam o Estado e vítimas da corrupção intrínseca, mendigando piedade e compaixão de quem os odeia. E no silêncio do eleitor, a certeza do também pré-modernista Lima Barreto, quando afirmou, “O Brasil não tem povo, tem público.” Que no grande e patético espetáculo circense que se reduziu a república das bananas, os aplausos da covardia, omissão e estupidez.

O silêncio mordaz da indiferença e as injustiças sociais evisceram as mazelas do país e escancara vergonhosamente, a cumplicidade de quem deveria combatê-las. Togas e pompas, justiceiros e omissão, a serviço de quem paga mais. Os poderes do Estado, harmônicos e letárgicos, cuidando do umbigo um do outro, numa ardilosa conspiração contra o povo! A Camorra governamental e delação premiada aos amantes inimigos do poder, que fazem do fisiologismo sustentação ideológicos, transformando o país em um salseiro.

Sob o comando de roedores públicos, rebentos do randevu nacional, gente graúda de cafetão e beleguins nativos como prostitutas de luxo. Calígula, imperador romano (12 – 41) sentiria orgulho do quanto suas práticas políticas e administrativas, foram tão bem assimiladas por seus contemporâneos. Se seu equino de estimação Incitatus não se tornaria Cônsul – Brasil, como ocorreu na Roma antiga -, hoje vários “equinos” públicos, também. Inúmeros haras Brasil a fora, com nome de parlamento.

Portanto, o eleitor que exala informação fake, na hora do pleito falta formação e conhecimento; no silêncio sepulcral da justiça e no despertar da consciência social. Se o Brasil não é para amadores, realmente, não poderíamos estar em melhores mãos, ou em patas com tornozeleira eletrônica!

Marcos Manoel Ferreira, Professor, Pedagogo, Historiador, Escritor. Especialista em História e Cultura Afro-brasileira e Africana, Mestrando em Cultura, Religião e Sociedade.