A Sociedade Brasileira de Dermatologia promove o Dezembro Laranja. A ação faz parte da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele.

O Dezembro Laranja tem como objetivo aumentar a conscientização sobre o câncer de pele e os riscos da exposição solar sem o uso de protetores solares e outras formas de proteção contra a radiação ultravioleta.

O câncer de pele é o tipo mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano. Se diagnosticado no início, tem mais de 90% de chances de cura. Por isso a importância de consultar o dermatologista em caso de aparecimento de qualquer lesão de pele.

Outras mediadas de proteção são: usar chapéus, camisetas e protetores solares; evitar a exposição solar entre 9 e 15h; usar filtros solares diariamente, e não somente em horários de lazer ou diversão.

