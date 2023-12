Detran-GO realiza expansão abrangente de sinalização urbana com mais de 25 mil m² implementados

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) realizou uma significativa expansão da sinalização urbana no último mês, totalizando mais de 25 mil m² em sinalização horizontal e adicionando mil novas placas de sinalização vertical.

Diversas localidades foram beneficiadas por essa iniciativa, parte do programa Sinaliza Goiás, incluindo Bonópolis, Britânia, Flores de Goiás, Itarumã, Santa Barbara, Campos Verdes, Colina do Sul, Cavalcante, Porteirão, Itumbiaria, Santa Rita do Araguaia, Petrolina, Caiapônia, Aragoiânia, Guapó e Trindade. Este esforço abrangeu 16 municípios no total.

Trindade, a apenas 25 km de Goiânia, destacou-se como o município mais beneficiado, recebendo 4.009,52 m² de sinalização horizontal e 476 placas verticais, incluindo sinais de regulamentação e advertência. Flores de Goiás, localizada na região Centro-Oeste, foi contemplada com 2.156 m² de sinalização viária horizontal. No cômputo geral, foram implantados 25.827,19 m² de sinalização horizontal e 1.000 placas verticais nos municípios atendidos.

O Sinaliza Goiás, uma iniciativa do Governo de Goiás em parceria com o Detran-GO, tem como objetivo promover a segurança viária nas áreas urbanas. O programa se dedica à instalação de diversos elementos de sinalização, como faixas de pedestres, faixas de retenção e sinais de “pare”, além de faixas contínuas, segmentadas e placas diversas, reforçando a regulamentação e a advertência no trânsito.