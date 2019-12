Deficiência de serotonina causa problemas no sono

A serotonina é um neurotransmissor responsável pela transmissão dos impulsos nervosos e atua na regulação do humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade e funções intelectuais. A baixa concentração deste hormônio pode causar mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade ou até depressão.

A serotonina é muito importante para diversas funções do organismo:

Atua na função do intestino

Grande quantidade de serotonina cerca de 90% é encontrada no estômago e no intestino, auxiliando no controle da função e dos movimentos do intestino.

Regula o humor

A serotonina atua no cérebro sendo responsável pela sensação de felicidade e bom humor, por isso níveis baixos deste hormônio podem causar a ansiedade e levar à depressão.

Regula o sono

A serotonina age nas regiões do cérebro que regulam o sono e o despertar e auxilia no bom funcionamento da memória e da atenção.

Coagulação sanguínea

A serotonina causa a vasoconstrição, facilitando assim a coagulação do sangue e cicatrização de feridas.

Função sexual

A serotonina está relacionada com a libido e, por isso, alterações nos seus níveis podem causar distúrbios sexuais.

A diminuição de horas de sono, causada pela deficiência de serotonina, causam:

-Mau humor pela manhã;

-Sonolência durante o dia;

-Diminuição do desejo sexual;

-Vontade de comer doces;

-Aumento da fome;

-Dificuldade no aprendizado;

-Distúrbios de memória e de concentração;

-Irritabilidade.

-Cansaço

Uma das formas de aumentar a concentração de serotonina é consumindo alimentos ricos em triptofano, praticar exercícios físicos com regularidade, aumentar contato com a luz solar.

Alguns alimentos ricos em triptofano, e que devem ser consumidos diariamente, servem para aumentar a produção de serotonina no organismo, são:

-Chocolate preto;

-Vinho tinto;

-Banana;

-Abacaxi;

-Tomate;

-Carnes magras;

-Leite e seus derivados;

-Cereais integrais;

-Castanha do Pará

