Coronavírus invade prisões da China como mercados globais, empresas dos EUA são atingidas

O coronavírus infectou centenas de pessoas nas prisões chinesas, disseram autoridades na sexta-feira, contribuindo para um salto nos casos relatados além do epicentro na província de Hubei, incluindo outros 100 na Coreia do Sul.

Os índices de ações dos EUA caíram depois que os dados mostraram que a atividade comercial dos EUA parou em fevereiro e o aumento de novos casos de coronavírus fez com que os investidores lutassem por ativos mais seguros, como o ouro, que subiu ao nível mais alto em sete anos.

Um total de 234 infecções entre prisioneiros chineses fora de Hubei encerrou 16 dias seguidos de queda em novos casos no continente.

Outros 271 casos foram relatados nas prisões de Hubei – onde o vírus surgiu pela primeira vez em dezembro em sua capital agora fechada, Wuhan – embora as autoridades provinciais não tenham dito quando foram diagnosticadas.

A televisão estatal citou os governantes do Partido Comunista dizendo que o surto ainda não havia atingido o pico, e mais de 30 casos em um hospital em Pequim destacaram um salto acentuado na contagem de casos.

O total de casos na capital chinesa do coronavírus – conhecido como COVID-19 – foi de 396, com quatro mortes, de um total oficial de 75.400 casos e 2.236 mortes no continente.

A atividade norte-americana nos setores de manufatura e serviços parou quando as empresas cresceram cada vez mais preocupadas com o coronavírus, mostrou uma pesquisa com gerentes de compras na sexta-feira.

O Índice de Gestores de Compras do setor de serviços flash IHS Markit caiu para 49,4 este mês, o menor desde outubro de 2013 e sinalizando que um setor responsável por cerca de dois terços da economia dos EUA estava em contração pela primeira vez desde 2016.

Os dados também mostraram que a atividade fabril do Japão sofreu sua maior contração em sete anos em fevereiro, destacando o risco de uma recessão no país, à medida que o impacto do surto se espalha. As ações asiáticas e européias também caíram. [MKTS / GLOB]

Com os líderes financeiros do Grupo das 20 principais economias prontos para discutir os riscos para a economia mundial na Arábia Saudita no fim de semana, o Fundo Monetário Internacional disse que era muito cedo para dizer qual o impacto do vírus no crescimento global.

Mas o surto pode reduzir a demanda por petróleo na China e em outros países asiáticos, diminuindo os preços para até US $ 57 por barril e obscurecendo as perspectivas de crescimento em todo o Oriente Médio, disse o Instituto de Finanças Internacionais.

A Organização Mundial da Saúde alertou que a janela de oportunidade para conter a propagação internacional da epidemia estava se fechando depois que casos foram relatados no Irã e no Líbano.

O vírus surgiu em 26 países e territórios fora da China continental, matando 11 pessoas, segundo um relatório da Reuters.

“Este surto pode ir em qualquer direção”, disse o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra. “Se fizermos bem, podemos evitar qualquer crise séria, mas se desperdiçarmos a oportunidade, teremos um sério problema em nossas mãos.”

O vice-ministro chinês de Ciência e Tecnologia, Xu Nanping, disse que a primeira vacina da China será submetida a testes clínicos no final de abril. Esse cronograma está alinhado com pesquisas em outros países e com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde de uma vacina que chega ao mercado em cerca de 18 meses.

Enquanto as autoridades internacionais tentam impedir que o vírus se torne uma pandemia global, as autoridades de saúde pública esperam sinais de que a chegada de um clima mais quente no hemisfério norte possa retardar sua propagação.

ENCONTROS PÚBLICOS

O aumento nos casos em duas prisões perto de Hubei – na província de Shandong e Zhejiang, no norte – compôs a maioria das 258 infecções chinesas recém-confirmadas fora da província do epicentro na sexta-feira.

As autoridades disseram que as autoridades consideradas responsáveis ​​pelos surtos foram demitidas e o governo enviou uma equipe para investigar o episódio de Shandong, informou a mídia.

Hubei, aumentando a confusão sobre os números, dobrou o número de novos casos relatados na quarta-feira para 349, de 349. As autoridades provinciais disseram que devolveriam alguns casos à sua contagem, depois que ajustaram sua metodologia para contar apenas os casos detectados com genética. testes, ao invés de tomografias.

A Coreia do Sul é o mais recente ponto quente, com 100 novos casos, totalizando 204, a maioria em Daegu, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, onde dezenas de pessoas foram infectadas no que as autoridades chamaram de “evento de super disseminação” em uma igreja, rastreada por um infectado. Mulher de 61 anos que freqüentou os serviços.

As autoridades sul-coreanas designaram Daegu e o condado vizinho de Cheongdo como zonas de atendimento especial, onde equipes médicas e instalações de isolamento adicionais serão implantadas. Os shoppings, restaurantes e ruas da cidade estavam praticamente vazios, com o prefeito chamando o surto de “crise sem precedentes”.

Outro centro de infecção é o navio Diamond Princess, mantido em quarentena no Japão desde 3 de fevereiro.

O Japão registrou a morte de dois passageiros idosos na quinta-feira, as primeiras mortes a bordo do navio, onde mais de 630 casos representam o maior conjunto de infecções fora da China.

Na cidade iraniana de Qom, a TV estatal mostrou os eleitores nas eleições parlamentares usando máscaras cirúrgicas.

O país confirmou 13 novos casos, dois dos quais morreram. A maioria já esteve em Qom, uma cidade sagrada muçulmana xiita, onde autoridades de saúde pediram na quinta-feira a suspensão de todas as reuniões religiosas.

O ministro da Saúde da Ucrânia juntou-se a evacuados da China por quarentena de duas semanas em um sanatório na sexta-feira, em uma demonstração de solidariedade, depois que o medo da possível disseminação do coronavírus levou a confrontos entre manifestantes e polícia.