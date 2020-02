Conheça os sintomas da Torção do testículo

A torção de testículo é a torção do cordão espermático no seu próprio eixo, cessando ou diminuindo abruptamente a entrada de oxigênio para o testículo, provocando a isquemia testicular. Acomete principalmente jovens entre 12 e 18 anos, mas que também pode acontecer com menos frequência na infância e na idade adulta. A incidência é estimada em 1 para cada 4.000 homens.

Geralmente é descoberta após um quadro súbito de dor intensa na bolsa testicular, que pode irradiar para a região inferior do abdome e virilha. A dor ainda pode provocar náuseas e vômitos. Geralmente é contínua, mas pode ser intermitente ou cessar se a torção se desfazer espontaneamente.

Geralmente a torção ocorre em períodos de repouso, muitas vezes durante o sono, que é interrompido devido a dor intensa localizada na bolsa testicular. Nesses casos deve-se levar o paciente imediatamente a emergência médica para realizar uma avaliação clínica e exame de ultrassonografia doppler de bolsa testicular. O tratamento é cirúrgico e deve ser realizado imediatamente. A taxa de sucesso é de aproximadamente 90% se a cirurgia for realizada em até seis horas após a torção, 20% em até 12 horas e nula ou quase nula após 24 horas.

Se apresentar alguns dos sintomas consulte o urologista!

