Conheça os sinais do Infarto

O infarto é causado pela interrupção súbita de fluxo sanguíneo promovendo a morte das células de uma região do coração. Isso ocorre quando placas de gorduras acumuladas no interior das artérias coronárias se rompem, formam coágulo que causam a interrupção do fluxo sanguíneo.

O infarto pode acometer pessoas de várias faixas etárias, porém é mais frequente em homens, a partir dos 55 anos, e nas mulheres, após 65.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a probabilidade de uma mulher morrer de infarto é 50% maior se comparada aos homens. Isso acontece porque o calibre das artérias da mulher é menor do que a dos homens, o que faz com que a obstrução seja mais grave.

Os sintomas podem ser variados, sendo que o mais comum é a dor no peito. No entanto, é preciso ficar atento aos outros sintomas como dores estendidas para os braços, ombros e pescoço; respiração curta; dor na mandíbula; náusea; dor no estômago; sensação de desconforto no peito; desmaio; tontura; suor excessivo; formigamento e falta de ar (principalmente em idosos).

Caso apresente alguns dos sintomas é fundamental procurar ajuda médica para evitar futuras complicações. Vale destacar que os primeiros socorros são fundamentais para a recuperação da vítima.

Deve-se ficar alerta com os fatores de risco do infarto que são o tabagismo, hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, obesidade, estresse e histórico familiar de infarto.

No geral, o infarto pode ser evitado com práticas simples como uma dieta balanceada e saudável acompanhada de atividade física.

