Conheça os principais sintomas da prostatite?

Prostatite é uma doença inflamatória da próstata que acomete quase 30% da população masculina. Existem dois tipos principais de prostatite: aguda e crônica. Geralmente são causadas por infecção bacteriana e estão relacionadas a infecção do trato urinário.

Os principais sintomas da prostatite aguda são:

-Febre alta e repentina;

-Mal-estar geral;

-Dor nas costas, músculos, articulações e no períneo;

-Ardor ou dor ao urinar;

-Necessidade de urinar com frequência;

-Urgência miccional;

-Dificuldade em esvaziar completamente a bexiga.

A forma crônica geralmente é assintomática, mas, quando existe sintomas os mais frequentes são: desconforto na região dos testículos, da lombar e do períneo, dor ao ejacular, esperma de cor amarelada, vontade frequente para urinar etc.

O diagnóstico é feito através do exame físico, história clínica e exames complementares. O tratamento deve ser individualizado de acordo com o tipo de prostatite, sendo fundamental o acompanhamento com urologista.

