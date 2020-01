Conheça os exames de rastreamento do câncer de próstata

O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens e acomete principalmente homens mais velhos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. A avaliação do risco de câncer de próstata deve ser feita por homens a partir dos 50 anos e para aqueles com histórico familiar de câncer de próstata e negros a partir dos 45.

O diagnóstico do câncer de próstata é feito exclusivamente através da biópsia da próstata. Para a indicação correta da biópsia, o urologista faz o rastreamento do câncer de próstata através dos exames de PSA e o toque retal.

A finalidade desse exame é detectar qualquer alteração na próstata como nódulos, endurecimento, entre outros que possa indicar a presença do câncer. É considerado parte fundamental da avaliação prostática pois cerca de 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal.

O PSA (Antígeno Prostático Específico) é uma glicoproteína produzida pelo tecido prostático sendo o marcador mais utilizado no auxílio ao diagnóstico de câncer de próstata. Porém isoladamente, o PSA elevado não significa necessariamente a presença de câncer na próstata.

Agende sua consulta com o urologista e previna-se contra o câncer de próstata!

Para agendamento, informações e dúvidas:

Contato: (62) 3096-3200

Whatsapp: (62) 98210-7233

Visite nosso site: https://drvictorgedda.com.br/

Endereço: Hospital do Rim, Alameda das Rosas, N°2041, Setor Oeste, Goiânia, Goiás. Cep: 74125-010

Dr. Victor Rassi Gedda

– Urologista

-CRM-GO 19520 / RQE: 11785

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia

Atendimento em:

-Urologia Geral

-Endourologia

-Uro-oncologia

-Uropediatria

-Cirurgia Laparoscópica