Conheça o Lifting com fios de PDO

Lifting com fios de PDO é um novo método que combate a flacidez e promove o efeito lifting. Essa técnica é realizada a partir da aplicação de fios com pequenas garras e 100% absorvíveis compostos de polidioxanona (PDO) na subderme e derme que podem promover efeito de sustentação da pele flácida e indução de colágeno. O resultado é uma pele mais uniforme e rejuvenescida.

O procedimento é realizado com anestesia local, e os fios são introduzidos na derme através de pequenas agulhas. Cada sessão dura em torno de 30 a 40 minutos. Como efeito promove a redução das rugas finas após 10 a 15 dias da inserção dos fios.

O tratamento é indicado para quem apresenta flacidez leve ou média do rosto, flacidez do pescoço, perda de volume no contorno da mandíbula, sulco nasogeniano, linhas de marionete, sobrancelhas caídas, rugas.

Os principais benefícios do Lifting com fios de PDO é que o procedimento mantém a expressão facial natural, melhora a qualidade e a tonicidade da pele, não provoca cicatrizes e sangramentos, não produz alergias ou rejeições.

Os resultados são progressivos e naturais e podem ser notados após 3 semanas de tratamento. Mas para que os resultados sejam ainda mais surpreendentes, o ideal é associar o lifting com fios PDO com outros procedimentos estéticos como preenchimento com ácido hialurônico, toxina botulínica e outros.

Agende sua consulta:

Contato: (62) 3375-1936

Whatsapp: (62) 98470-8000

Endereço: Rua 22, esq. c/ Rua 25, Qd.36, Lt.09, Vila Leonor, Itaberaí, Goiás. Cep:76630-000

Sobre a Dra Cynthia Moreira

– Cirurgiã Dentista CRO-GO 7279

– Estética Dental

– Harmonização Orofacial

– Ortodontia

Procedimentos:

– Laminados de Porcelana

– Clareamento dental a laser

– Preenchimentos

– Sculptra, Ellansé, Radiesse, Hidroxiapatita de cálcio

– Lipoaspiração de Papada e Jolws

– Fios de Sustentação PDO e Russo

– Lip Lift

– MD Codes

– Bichectomia

– Microagulhamento

– Botox

– Ozonioterapia