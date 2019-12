Conheça as cirurgias plásticas que favorecem a harmonia do rosto

Para os especialistas, para ter um rosto esteticamente belo é preciso harmonia entre algumas áreas da face. Os procedimentos faciais são realizados visando o rejuvenescimento facial através da correção de imperfeições e equilíbrio das proporções faciais. Conheça alguns dos procedimentos que vão contribuir para a harmonia facial:

Rinoplastia – Cirurgia de nariz

A Rinoplastia visa melhorar o formato e a proporção do nariz, realçando a harmonia do rosto. A Rinoplastia também tem como função além de contribuir com a estética, a correção de problemas respiratórios causados por anormalidades estruturais ou trauma.

Otoplastia – Cirurgia de orelha

A Otoplastia é a cirurgia que melhora a forma, a posição ou as proporções das orelhas, promovendo a harmonia facial. A cirurgia corrige defeitos congênitos assim como deformidades causadas por lesão ou trauma.

Blefaroplastia – Cirurgia de pálpebra

A Blefaroplastia remove o excesso de pele das pálpebras superiores, pálpebras inferiores ou de ambas. Proporciona aparência rejuvenescida na área ao redor dos olhos, fazendo com que o olhar pareça mais descansado.

Mentoplastia – Cirurgia de queixo

A Mentoplastia é a cirurgia plástica que remodela o queixo o aumentando ou diminuindo. Frequentemente, a cirurgia do queixo é recomendada em associação à Rinoplastia para que haja proporções faciais mais equilibradas, já que o tamanho do queixo pode aumentar ou diminuir o tamanho aparente do nariz.

Independentemente das cirurgias plásticas escolhidas, o importante é manter sempre a naturalidade e harmonia da face que vão realçar a beleza.

