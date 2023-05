Clinica de Ortopedia Goiânia – Como são classificadas as lesões do ligamento cruzado anterior (LCA)?

Uma das lesões mais comuns no joelho é a ruptura do ligamento cruzado anterior, um problema que afeta outros ligamentos e pode causar complicações na rótula do joelho e meniscos. Geralmente, a LCA ocorre quando o indivíduo realiza uma mudança rápida de direção, reduz a velocidade durante uma corrida ou apoia os pés de forma incorreta após um salto ou colisão, portanto, é bastante comum em atletas que praticam esportes de alto impacto.

Os principais sintomas da lesão do ligamento cruzado anterior são:

Dor e inchaço que diminuem com o repouso, e voltam a ocorrer se o paciente realizar atividades físicas;

Diminuição da amplitude do movimento;

Desconforto para caminhar;

Crepitação no joelho;

Sensibilidade na linha de articulação.

Vale citar, ainda, que as lesões do ligamento cruzado anterior podem ser classificadas conforme a escala de gravidade a seguir:

Distensão grau 1: o ligamento é levemente danificado, mas a articulação do joelho permanece estável.

Distensão grau 2: o ligamento é estirado até se soltar, causando uma ruptura parcial do ligamento.

Distensão grau 3: o ligamento é separado em dois pedaços e a articulação do joelho fica instável.

A depender do grau da distensão, pode ser necessário realizar uma cirurgia para garantir a recuperação das funções do joelho. A técnica cirúrgica, chamada Artroscopia, é realizada com o uso de um artroscópio, instrumento ótico acoplado a uma câmera que transmite imagens de dentro da articulação. O cirurgião realiza pequenos cortes e realiza a reconstrução do ligamento através de um enxerto de tecido que agirá como uma plataforma para o crescimento de um novo ligamento. Esse enxerto pode ser obtido de diferentes fontes, mas o local mais comum é o tendão patelar.

É preciso ressaltar, por fim, que o LCA rompido não se recupera sem a realização da cirurgia, mas para pacientes idosos ou com baixo nível de atividade física, onde a estabilidade do joelho não estiver comprometida, a intervenção cirúrgica pode não ser recomendada, optando-se por tratamentos conservadores como o uso de órteses para proteger o joelho e fisioterapia para restaurar suas funções.

