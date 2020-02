Bloomberg tem farpas prontas para seu primeiro debate em 2020

Quando Michael Bloomberg subir ao palco do debate democrata pela primeira vez na quarta-feira, estará pronto para demitir rivais como Joe Biden, que como vice-presidente fez “discursos que alguém escreve para ele” e Pete Buttigieg, “Prefeito de uma cidade.”

Bloomberg disse à Reuters em entrevista no início deste mês que ele contrastaria sua experiência com seu sucesso como bilionário executivo-chefe da empresa de informação financeira e mídia global Bloomberg LP e três vezes prefeito da cidade de Nova York.

“Nenhum deles saberia administrar uma grande organização”, disse ele sobre os outros sete candidatos democratas que procuram a indicação para desafiar o presidente republicano Donald Trump em novembro.

Alguns de seus rivais deixaram claro que veem o debate na televisão como sua melhor oportunidade de sujeitar a Bloomberg, que vem crescendo rapidamente nas pesquisas, a um maior escrutínio público.

Ele enfrentará questões difíceis sobre seu apoio passado a políticas que foram amplamente criticadas por serem racialmente discriminatórias.

Ele também terá que se defender da acusação de tentar comprar a eleição com sua campanha autofinanciada. Os registros públicos mostram que ele gastou US $ 188 milhões em dinheiro até dezembro.

“A Bloomberg está gastando muito dinheiro, mas ele também não teve sua vez no barril”, disse o repórter Cedric Richmond, co-presidente da campanha de Biden, a repórteres em 12 de fevereiro.

A Bloomberg se classificou para o debate de quarta-feira em Las Vegas na terça-feira.

Perguntado pela Reuters como ele se diferenciaria de seus rivais em um debate, Bloomberg disse que enfatizaria sua experiência como ex-prefeito da maior cidade dos Estados Unidos e como chefe de uma grande empresa multinacional.

Como vice-presidente de Barack Obama, Biden “lê discursos que alguém escreve para ele”, disse ele durante uma parada de campanha em Compton, Califórnia, em 3 de fevereiro. “Esse é o trabalho. Seu trabalho não era administrar, mas fazer algumas coisas que o presidente precisava fazer e, pelo que sei, ele fez um trabalho competente. ”

O porta-voz da campanha de Biden, Andrew Bates, respondeu que o ex-senador supervisionou o programa de estímulo de Washington para combater a crise do mercado financeiro de 2007-2008, entre outras coisas.

Bates também apontou as observações de 2008 da Bloomberg, nas quais ele vinculou o colapso do mercado imobiliário dos EUA que levou à crise à proibição de uma prática habitacional discriminatória conhecida como redlining.

“Estamos felizes em falar sobre discos”, disse Bates.

A Bloomberg demitiu Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, Indiana, por ter uma experiência limitada, administrando uma cidade com aproximadamente 100.000 pessoas em comparação com a população de 8,4 milhões de habitantes de Nova York.

Depois de ganhar o maior número de delegados em Iowa e ficar em segundo lugar em New Hampshire, Buttigieg é considerado o favorito.

“Ele é o prefeito de uma cidade”, disse Bloomberg. “Não vamos nos deixar levar muito.”

A campanha de Buttigieg não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

PERGUNTAS DIFÍCEIS

Bloomberg, que só participou da corrida em novembro, está sob crescente escrutínio por seu apoio passado a uma estratégia de policiamento que ele empregou em Nova York que prendeu desproporcionalmente negros e latinos.

Ele pediu desculpas por essa política, conhecida como “pare e revire”, pouco antes de anunciar sua candidatura.

Ele também enfrenta perguntas sobre alegações de comentários sexistas anteriores. Em uma entrevista ao canal The View, da ABC, em 15 de janeiro, ele disse que se arrependia de ter contado piadas obscenas.

A Bloomberg, estimada em US $ 60 bilhões, está pulando os quatro primeiros concursos de nomeação em Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, e investindo centenas de milhões de dólares em um esforço nacional para começar a ganhar delegados nos 14 estados que votam em março 3)

Os outros democratas esperados no palco de Las Vegas – incluindo Biden e Buttigieg, além dos senadores dos EUA Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Amy Klobuchar – estão ansiosos para enfrentá-lo em um debate.

“Ele simplesmente não pode se esconder atrás das ondas de rádio”, disse Klobuchar ao Meet the Press da NBC no domingo, comentando a publicidade da Bloomberg na TV. “Ele tem que responder perguntas e, claro, acho que ele deveria estar nesse estágio de debate.”

Biden disse na quinta-feira que desafiaria a Bloomberg a parar e revirar e redlining. Warren também o atacou pelos comentários.

Warren e Sanders acusaram a Bloomberg de tentar comprar a eleição e quase certamente repetirão isso durante o debate. Bloomberg disse que as pesquisas sugerem que ataques contra seu dinheiro cairiam com os eleitores.

“Eles não se importam com o dinheiro e, quando você diz, Mike não o herdou, ele ganhou (isso é uma) grande vantagem”, disse ele à Reuters em 3 de fevereiro.

Sanders se irritou com o fato de que a Bloomberg ainda tem acesso ao estágio de debate. O ex-prefeito não se qualificou para debates democratas em dezembro, janeiro e início de fevereiro.

Mas a liderança do partido mudou as regras de qualificação, eliminando os requisitos de captação de recursos que desqualificaram a Bloomberg porque ele não está aceitando nenhuma contribuição.