Adolescente precisa ir ao urologista?

Diferentemente das meninas, que geralmente consultam com o ginecologista desde a adolescência e criam o hábito de ir ao médico, os meninos, da mesma faixa etária, não têm o mesmo hábito de buscar orientação médica.

Por isso é importante que o adolescente consulte com o urologista que pode orientá-lo sobre a sexualidade e diagnosticar possíveis doenças, como a varicocele, uma dilatação dos vasos do testículo que pode provocar a diminuição da produção de espermatozoides e, no futuro, até causar infertilidade. Caso o problema seja identificado na adolescência, pode ser tratado com sucesso.

Outro problema que afeta 6% dos adolescentes é a fimose, que é o excesso de pele que recobre o pênis dificultando a exposição da glande. Este problema pode atrasar o início dos relacionamentos sexuais desse adolescente, trazendo inclusive alterações psicológicas importantes em relação a parte sexual.

