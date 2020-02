Acordo EUA-Taliban para cortar a violência começará nos próximos cinco dias: ministro

Um acordo entre o Talibã e as forças americanas para reduzir a violência entrará em vigor nos próximos cinco dias, afirmou nesta terça-feira o ministro do Interior do Afeganistão.

“O período RIV (redução da violência) começará nos próximos cinco dias, que serão baseados nas negociações entre os EUA e o Talibã”, disse Masoud Andarabi, ministro interino do Interior do Afeganistão, em uma reunião de comandantes provinciais da polícia em Cabul. .

Na semana passada, um alto funcionário do governo dos EUA disse que as negociações com representantes do Taliban no Catar resultaram em um acordo de princípio para uma redução de violência de uma semana, mas o período de sete dias ainda não havia começado.